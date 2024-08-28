Паралімпіада-2024: де і коли дивитися церемонію відкриття, хто нестиме прапор України

Де дивитися відкриття Паралімпіади-2024 онлайн

Церемонія відкриття Паралімпіади-2024 розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Трансляцію шанувальники спорту в Україні зможуть подивитися наживо на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Загалом протягом усіх Ігор Суспільний мовник покаже щонайменше 100 годин прямого ефіру з Парижа.

Зазначимо, що церемонія відкриття Паралімпіади розпочнеться у центрі столиці Франції біля Тріумфальної арки та рухатиметься до площі Згоди.

Урочистості триватимуть три години.

Хто нестиме прапор України на церемонії відкриття

Нести український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 будуть 38-річна фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та 37-річний веслувальник Роман Полянський.

Олена з Харкова. Вона є дворазовою срібною медалісткою Ігор-2020 у фехтуванні на кріслах колісних.

Олена Федота-Ісаєва (фото: facebook.com/kharkivsportcity)

Роман представляє Донецьку область. Він дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор у 2016 та 2021 роках у парних одиночках у класі PR1 - серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Роман Полянський (фото: paralympic.org)

Що відомо про Паралімпіаду-2024

Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких - золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

Українські паралімпійці на церемонії відкриття Ігор у Токіо (фото: GettyImages)