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Паралімпіада-2020: Україна завоювала ще одну медаль

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Токіо, П'ятниця 03 вересня 2021 09:47
Паралімпіада-2020: Україна завоювала ще одну медаль Фото: український спортсмен Микола Синюк (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Український спортсмен Микола Синюк став срібним призером Паралімпійських ігор у веслуванні на байдарці-одиночці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на на Twitter Паралімпійських ігор.

Зазначається, що Синюк став другим на дистанції 200 метрів у класі KL2, показавши результат 42, 503 секунди. Відставання від лідера склало 1,077 секунди.

"Золото" завоював австралієць Кертіс Макграт (41,426), а бронзовим призером Паралімпійських ігор став італієць Федеріко Манкарелла (42,574).

Нагадаємо, що Сергій Ємельянов завоював золоту медаль Паралімпіади - 2020 у веслуванні на байдарці-одиночці в класі KL3.

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