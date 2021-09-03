Паралімпіада-2020: Україна завоювала ще одну медаль
Фото: український спортсмен Микола Синюк (Getty Images)
Український спортсмен Микола Синюк став срібним призером Паралімпійських ігор у веслуванні на байдарці-одиночці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на на Twitter Паралімпійських ігор.
Зазначається, що Синюк став другим на дистанції 200 метрів у класі KL2, показавши результат 42, 503 секунди. Відставання від лідера склало 1,077 секунди.
"Золото" завоював австралієць Кертіс Макграт (41,426), а бронзовим призером Паралімпійських ігор став італієць Федеріко Манкарелла (42,574).