Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Паралимпиада-2018: Украинцы выиграли две медали в лыжных гонках

НовостиСпорт    17.03.2018 - 10:55
Фото: Григорий Вовчинский (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Фото: Григорий Вовчинский (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Восьмой день соревнований принес нам серебро и бронзу

Украинские лыжники в восьмой день выиграли две медали на XII зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на странице НОК Украины в Facebook.

Так, Григорий Вовчинский завоевал серебряную награду в лыжной гонке на 10 км стоя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Украинец отстал от лидера Йошихиро Нитты из Японии на 8,7 секунды.

Максим Яровой стал бронзовым призером в лыжной гонке на 7,5 км сидя, отстав от первого места на 11,5 секунды.

Таким образом, после восьмого дня Паралимпиады в Пхенчхане сборная Украины выиграла 6 золотых медалей и находится на пятом месте в общем зачете.

Напомним, в седьмой день на Паралимпийских игр украинские спортсмены выиграли сразу три медали в биатлоне.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Медальный зачет Паралимпиады 2018 на 16 марта Медальный зачет Паралимпиады 2018 на 15 марта
Темы: Паралимпиада 2018    Теги: соревнования, паралимпийцы
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top