Паралимпиада-2018: Украинцы выиграли две медали в лыжных гонках

Украинские лыжники в восьмой день выиграли две медали на XII зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на странице НОК Украины в Facebook.

Так, Григорий Вовчинский завоевал серебряную награду в лыжной гонке на 10 км стоя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Украинец отстал от лидера Йошихиро Нитты из Японии на 8,7 секунды.

Максим Яровой стал бронзовым призером в лыжной гонке на 7,5 км сидя, отстав от первого места на 11,5 секунды.

Таким образом, после восьмого дня Паралимпиады в Пхенчхане сборная Украины выиграла 6 золотых медалей и находится на пятом месте в общем зачете.

Напомним, в седьмой день на Паралимпийских игр украинские спортсмены выиграли сразу три медали в биатлоне.