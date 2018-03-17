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Паралімпіада-2018: Українці виграли дві медалі в лижних гонках

НовиниСпорт    17.03.2018 - 10:55
Фото: Григорій Вовчинський (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Фото: Григорій Вовчинський (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Восьмий день змагань приніс нам срібло і бронзу

Українські лижники в восьмий день виграли дві медалі на XII зимових Паралімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхьончхані. Про це повідомляється на сторінці НОК України в Facebook.

Так, Григорій Вовчинський виборов срібну нагороду в лижній гонці на 10 км стоячи серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Українець відстав від лідера Йошихиро Нітти з Японії на 8,7 секунди.

Максим Яровий став бронзовим призером в лижній гонці на 7,5 км сидячи, відставши від першого місця на 11,5 секунди.

Таким чином, після восьмого дня Паралімпіади в Пхенчхані збірна України виграла 6 золотих медалей і знаходиться на п'ятому місці в загальному заліку.

Нагадаємо, у сьомий день на Паралімпійських ігор українські спортсмени виграли відразу три медалі в біатлоні.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Темы: Паралімпіада 2018    Теги: соревнования, паралимпийцы
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