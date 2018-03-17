Паралімпіада-2018: Українці виграли дві медалі в лижних гонках

Українські лижники в восьмий день виграли дві медалі на XII зимових Паралімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхьончхані. Про це повідомляється на сторінці НОК України в Facebook.

Так, Григорій Вовчинський виборов срібну нагороду в лижній гонці на 10 км стоячи серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Українець відстав від лідера Йошихиро Нітти з Японії на 8,7 секунди.

Максим Яровий став бронзовим призером в лижній гонці на 7,5 км сидячи, відставши від першого місця на 11,5 секунди.

Таким чином, після восьмого дня Паралімпіади в Пхенчхані збірна України виграла 6 золотих медалей і знаходиться на п'ятому місці в загальному заліку.

Нагадаємо, у сьомий день на Паралімпійських ігор українські спортсмени виграли відразу три медалі в біатлоні.