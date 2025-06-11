Парадокс на ринку праці в Україні: дефіцит кадрів та велике безробіття

Як зазначила чиновниця, зараз існує багато альтернативних оцінок рівня безробіття в Україні, які проводять різні інститути і організації. Наприклад, дослідження Інституту демографії дають оцінку в 9% безробіття в 2024 році,

"Якщо будемо говорити про оціночне судження НБУ, то там говорять про 16%", - повідомила Мельник. (Насправді НБУ дає цифру 13,1%, - ред.)

Раніше Державна служба зайнятості користувалася даними Держстату. "Проте, на жаль, з 2022 року у зв'язку з воєнним станом такі дослідження не проводяться, верніше не публікуються офіційні дані", - сказала вона.

Мельник заявила, що ситуація на ринку праці складна. "Якось у нас так складається, що у нас бракує кадрів, і в той же час багато людей говорять про те, що не можуть знайти собі досить гарну роботу, яка б відповідала їхнім очікуванням".

Хто потрібен на ринку праці

Мельник повідомила, що залишається попит на робітничі професії. За її словами, це пов'язано з війною та тим, що багато чоловіків задіяні в Силах оборони.

Зокрема, залишаються вакантними пропозиції роботодавців в таких професіях, як слюсар, працівники комунального господарства, працівники транспортного господарства, де потрібні певні компетенції

"Проте служба працює над цим, і ми навіть жінок перевчаємо на умовно чоловічі професії", - сказала вона та навела приклади: трактористка, слюсарка, верстатниця, фрезервувальниця.