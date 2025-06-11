Парадокс на рынке труда в Украине: дефицит кадров и большая безработица

Пока неизвестно, сколько украинцев ищут работу. В то же время на рынке наблюдается и дефицит кадров.
Об этом заявила заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Как отметила чиновница, сейчас существует много альтернативных оценок уровня безработицы в Украине, которые проводят различные институты и организации. Например, исследования Института демографии дают оценку в 9% безработицы в 2024 году,
"Если будем говорить об оценочном суждении НБУ, то там говорят о 16%", - сообщила Мельник. (На самом деле НБУ дает цифру 13,1%, - ред.)
Ранее Государственная служба занятости пользовалась данными Госстата. "Однако, к сожалению, с 2022 года в связи с военным положением такие исследования не проводятся, вернее не публикуются официальные данные", - сказала она.
Мельник заявила, что ситуация на рынке труда сложная. "Как-то у нас так складывается, что у нас не хватает кадров, и в то же время многие люди говорят о том, что не могут найти себе достаточно хорошую работу, которая бы соответствовала их ожиданиям".
Мельник сообщила, что остается спрос на рабочие профессии. По ее словам, это связано с войной и тем, что многие мужчины задействованы в Силах обороны.
В частности, остаются вакантными предложения работодателей в таких профессиях, как слесарь, работники коммунального хозяйства, работники транспортного хозяйства, где нужны определенные компетенции
"Однако служба работает над этим, и мы даже женщин переучиваем на условно мужские профессии", - сказала она и привела примеры: трактористка, слесарка, станочница, фрезеровщица.
Напомним, по данным НБУ, уровень безработицы в Украине в 2024 году составил 13,1%. Ожидается, что в 2025 году он составит - 10,9%, в 2026 году - 10,3%.
Как отмечают в НБУ, нехватка работников поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает медленное повышение реальных зарплат.
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