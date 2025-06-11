Парадокс на рынке труда в Украине: дефицит кадров и большая безработица

Как отметила чиновница, сейчас существует много альтернативных оценок уровня безработицы в Украине, которые проводят различные институты и организации. Например, исследования Института демографии дают оценку в 9% безработицы в 2024 году,

"Если будем говорить об оценочном суждении НБУ, то там говорят о 16%", - сообщила Мельник. (На самом деле НБУ дает цифру 13,1%, - ред.)

Ранее Государственная служба занятости пользовалась данными Госстата. "Однако, к сожалению, с 2022 года в связи с военным положением такие исследования не проводятся, вернее не публикуются официальные данные", - сказала она.

Мельник заявила, что ситуация на рынке труда сложная. "Как-то у нас так складывается, что у нас не хватает кадров, и в то же время многие люди говорят о том, что не могут найти себе достаточно хорошую работу, которая бы соответствовала их ожиданиям".

Кто нужен на рынке труда

Мельник сообщила, что остается спрос на рабочие профессии. По ее словам, это связано с войной и тем, что многие мужчины задействованы в Силах обороны.

В частности, остаются вакантными предложения работодателей в таких профессиях, как слесарь, работники коммунального хозяйства, работники транспортного хозяйства, где нужны определенные компетенции

"Однако служба работает над этим, и мы даже женщин переучиваем на условно мужские профессии", - сказала она и привела примеры: трактористка, слесарка, станочница, фрезеровщица.