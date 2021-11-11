Парад расточительства. Украина сыграла вничью с Болгарией накануне матча "жизни" с Боснией

Малиновский, который вернулся после конфликта с Петраковым, в расположении сборной, оказался в старте на матч с Болгарией. В целом с первых минут вышел достаточно боевой, хотя и с небольшими экспериментами, состав - Довбык впереди, связка Кривцов-Матвиенко в центре обороны.

Сразу после стартового свистка украинцы понеслись вперед. Ярмоленко сразу же показал, что он сегодня будет в огне. Уже на 35 секунде он легко накрутил оппонента на правом фланге и с правой подал на Зинченко. Тот пробивал метров с шести с лету, но мяч рикошетом от газона прошел вышел ворот.

Спустя еще семь минут произошел практически идентичный момент. Вновь Ярмоленко подал на Зинченко, но тот уже головой не смог нормально ударить, пробив в руки болгарскому киперу. Затем вновь Ярмоленко создал убойный момент уже для Зубкова. Все по стандартному раскладу в нынешнем матче - подача из-под защитника в штрафную, но вингер головой пробил чуть выше.

На 15-й минуте украинцы таки мяч в сетку отправили. Вновь "желто-синие" уничтожили левый фланг обороны болгар, Тымчик вошел в штрафную и отпасовал на Довбыка, который с нескольких метров переправил в пустые ворота. Но форвард украинцев находился немного в офсайде и заслуженно гол отменили.

Игра продолжалась в таком ключе и далее - украинцы чуть ли не каждую минуту создавали опасность у ворот болгар, которые лишь изредка перебегали центр поля. По хорошему, к 35-й минуте "желто-синие" должны были быть вперед в несколько голов, но вместо этого проигрывали. Кипер болгар Михайлов после очередного опаснейшего момента у собственных ворот вынес мяч вперед, Матвиенко неудачно попытался мяч выбить, тот срезался в нашу штрафную, а Тымчик ужасно сыграл корпусом, отдав круглый Кирилову. Тому оставалось лишь расстрелять Бущана, который также застыл в полупозиции - 0:1. Гол с кучей ошибок украинцев.

До завершения первой половины "желто-синие" упустили еще несколько отличных возможной, уйдя на перерыв в ситуации, когда Довбык с трех метров не смог переиграть уже по сути лежачего вратаря болгар.

Первые минуты второй половины также ничем не отличались от первой 45-минутки. На 47-й минуте дважды счет мог сравняться - сперва Зинченко выстрелил из-за пределов штрафной в штангу, а затем немного мимо ворот пробил Яремчук. И сразу же украинцы провалились в обороне. Вновь "отметились" Матвиенко и Тымчик. После чуть ли не первой осмысленной контратаки болгар Матвиенко выбивая попал в Тымчика, после чего мяч вновь попал к Кирилову, но подстраховал Ризнык, выбив мяч из-под ног болгарина в подкате. Это, к слову, для Ризныка дебютный матч в форме национальной сборной.

После украинцы еще дважды мяч в сетку ворот болгар отправляли, но вновь из офсайдов - дважды в положение вне игры попадал Ярмоленко.

Казалось, что украинцам сегодня не судьба забить. Уж больно упорно мяч не хотел пересекать линию ворот болгар. Но все же Степаненко на 80-й минуте проклятие снял. После очередной навалы на ворота болгар наш опорник первым оказался на подборе и запустил мяч в дальний угол из-за пределов штрафной - 1:1.

До конца матча украинцам так и не удалось дожать болгар. Есть надежда, что в этом матче "желто-синие" не забили все, что должны были не забить в игре с Боснией и Герцеговиной. В итоге ничья перед решающим матчем за право сыграть в плей-офф отбора на ЧМ. С Боснией подопечные Петракова сыграют 16 ноября.

УКРАИНА - БОЛГАРИЯ 1:1

Степаненко, 80 - Кирилов, 35

Украина: Бущан (Ризнык, 46) - Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Сидорчук (Степаненко, 46), Зинченко - Ярмоленко, Малиновский, Зубков (Цыганков, 61) - Довбык (Яремчук, 46)

Болгария: Михайлов (Вуцов, 47) - Велковски, Димитров, Христов, Йорданов (Турицов, 15) - Неделев, Цонев Б. (Янков, 69), Цонев Р. (Чочев, 61), Кирилов - Десподов (Костадинов, 69), Илиев А.