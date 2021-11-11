Парад марнотратства. Україна зіграла внічию з Болгарією напередодні матчу "життя" з Боснією

Малиновський, який повернувся після конфлікту з Петраковим, в розташуванні збірної, опинився в старті на матч з Болгарією. В цілому з перших хвилин вийшов досить бойовий, хоча і з невеликими експериментами, склад - Довбик попереду, зв'язка Кривцов-Матвієнко в центрі оборони.

Відразу після стартового свистка українці понеслися вперед. Ярмоленко відразу ж показав, що він сьогодні буде у вогні. Вже на 35 секунді він легко накрутив опонента на правому фланзі і з правого подав на Зінченка. Той пробивав метрів з шести з льоту, але м'яч рикошетом від газону пройшов вийшов воріт.

Через ще сім хвилин стався практично ідентичний момент. Знову Ярмоленко подав на Зінченка, але той вже головою не зміг нормально вдарити, пробивши в руки болгарському кіперу. Потім знову Ярмоленко створив забійний момент вже для Зубкова. Все по стандартному розкладу в нинішньому матчі - подача з-під захисника в штрафну, але вінгер головою пробив трохи вище.

На 15-й хвилині українці таки м'яч у сітку відправили. Знову "жовто-сині" знищили лівий фланг оборони болгар, Тимчик увійшов до штрафного майданчика і відпасував на Довбика, який з кількох метрів переправив у порожні ворота. Але форвард українців перебував трохи в офсайді і заслужено гол скасували.

Гра тривала в такому ключі і далі - українці мало не кожну хвилину створювали небезпеку біля воріт болгар, які лише зрідка перебігали центр поля. По хорошому, до 35-й хвилині "жовто-сині" повинні були бути вперед у кілька голів, але замість цього програвали. Кіпер болгар Михайлов після чергового найнебезпечнішого моменту біля власних воріт виніс м'яч вперед, Матвієнко невдало спробував м'яч вибити, той зрізався в нашу штрафну, а Тимчик жахливо зіграв корпусом, віддавши круглий Кірілову. Тому залишалося лише розстріляти Бущана, який також застиг у напівпозиції - 0:1. Гол з купою помилок українців.

До завершення першої половини "жовто-сині" упустили ще кілька відмінних результатів, пішовши на перерву в ситуації, коли Довбик з трьох метрів не зміг переграти вже по суті лежачого воротаря болгар.

Перші хвилини другої половини також нічим не відрізнялися від першої 45-хвилинки. На 47-й хвилині двічі рахунок міг зрівнятися - спершу Зінченко вистрілив з-за меж штрафного майданчика в штангу, а потім трохи повз ворота пробив Яремчук. І відразу ж українці провалилися в обороні. Знову "відзначилися" Матвієнко і Тимчик. Після мало не першої осмисленої контратаки болгар Матвієнко вибиваючи потрапив в Тимчика, після чого м'яч знову потрапив до Кірілова, але підстрахував Різник, вибивши м'яч з-під ніг болгарина в підкаті. Це, до слова, для Різника дебютний матч у формі національної збірної.

Після українці ще двічі м'яч у сітку воріт болгар відправляли, але знову з офсайдів - двічі в положення поза грою потрапляв Ярмоленко.

Здавалося, що українцям сьогодні не доля забити. Аж надто завзято м'яч не хотів перетинати лінію воріт болгар. Але все ж Степаненко на 80-й хвилині прокляття зняв. Після чергової навали на ворота болгар наш опорник першим опинився на підборі і запустив м'яч у дальній кут з-за меж штрафного майданчика - 1:1.

До кінця матчу українцям так і не вдалося дотиснути болгар. Є надія, що в цьому матчі "жовто-сині" не забили все, що повинні були не забити в грі з Боснією і Герцеговиною. У підсумку нічия перед вирішальним матчем за право зіграти в плей-офф відбору на ЧС. З Боснією підопічні Петракова зіграють 16 листопада.

УКРАЇНА-БОЛГАРІЯ 1:1

Степаненко, 80 - Кірілов, 35

Україна: Бущан (Різник, 46) - Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Соболь-Сидорчук (Степаненко, 46), Зінченко-Ярмоленко, Малиновський, Зубков (Циганков, 61) - Довбик (Яремчук, 46)

Болгарія: Міхайлов (Вуцов, 47) - Велковскі, Дімітров, Хрістов, Йорданов (Туріцов, 15) - Нєдєлєв, Цонєв Б. (Янков, 69), Цонєв Р. (Чочєв, 61), Кірілов - Десподов (Костадінов, 69), Ілієв А.