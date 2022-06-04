Пара украинских штурмовиков Су-25 нанесла удар по оккупантам в Херсонской области

Воздушные силы ВСУ двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой Херсонской области. Армейской авиацией также нанесены еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач на юге страны уничтожены 19 солдат армии РФ, гаубица "Мста-Б", три самоходных орудия "Гиацинт-С" и склад боеприпасов.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки уничтожили более 20 единиц боевой бронированной техники врага, авиационную ракету, БПЛА оккупантов. Воздушные силы также поразили укрепленные позиции и живую силу противника.
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