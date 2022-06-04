Пара українських штурмовиків Су-25 завдала удару по окупантам у Херсонській області

Повітряні сили ЗСУ двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою Херсонської області. Армійською авіацією також нанесені ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського і Давидова Броду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань на півдні країни знищені 19 солдатів армії РФ, гаубиця "Мста-Б", три самохідних знаряддя "Гіацинт-С" і склад боєприпасів.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ за добу знищили понад 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога, авіаційну ракету, БПЛА окупантів. Повітряні сили також вразили укріплені позиції і живу силу противника.
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