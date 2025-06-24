Чоловік орендував Діснейленд у Парижі, щоб одружитися з 9-річною українкою: деталі моторошної історії

У Парижі розгорівся грандіозний скандал через подію у місцевому Діснейленді. 39-річний чоловік звернувся до адміністрації парку розваг з проханням надати територію в оренду заради весільної церемонії. Однак з'ясувалося, що його "наречена" - 9-річна дівчинка з України.

Що відомо про цю моторошну історію і ким виявився чоловік, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Весілля чи День принцеси?

У суботу в парк Діснейленд в Марн-ла-Валле зібралося приблизно 100 гостей, родини нареченого та нареченої. Адміністрація дозволила влаштувати весільну церемонію рано-вранці, щоб після парк міг приймати відвідувачів.

Але працівники парку були шоковані, коли з машини вийшла наречена у весільному платті - з'ясувалося, що це 9-річна дівчинка. На місце події одразу викликали поліцію, яка заарештувала чотирьох осіб - нареченого - 39-річного британця, маму нареченої - 41 річну українку і свідків - 24-річну жінку та 55-річного чоловіка, у яких було громадянство Латвії.

Як пояснював "наречений", весілля було не справжнє, а постановочне, і усі гості - просто масовка. При цьому, адміністрації Діснейленду чоловік сказав, що це буде справжнє весілля.

Громадянка Латвії мала зіграти роль сестри нареченої, а 55-річний чоловік - батька нареченої.

Але виявилося, що справа набагато гірша

За інформацією прокурорів міста Мо, 39-річний британець є відомим у Великій Британії сексуальним злочинцем проти неповнолітніх. Він значиться у британському реєстрі сексуальних злочинців і розшукується на національному рівні за невиконання зобов’язань, що випливають із його реєстрації.

Чоловіка, якого називають "замовником" весільного трюку, звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою, відмиванні грошей та крадіжці особистих даних. За попередньою інформацією, він витратив близько (приблизно 136 000 євро або 5,9 млн гривень) на оренду частини території Діснейленду для цієї події.

Головною дійовою особою "церемонії" мала бути 9-річна українська дівчинка, яку супроводжувала її 41-річна мати. Матір нібито заявила слідчим, що хотіла організувати для доньки "день, гідний принцеси".

Слідство встановило, що уся подія мала транслюватися в прямому ефірі в соціальних мережах, а "статисти" (близько 100 французів), яких нібито набрали за оголошенням онлайн, мали виконувати роль весільних гостей. Людям сказали, що вони візьмуть участь у "репетиції" весілля в Діснейленді. Організатори попросили парк розваг зберегти всю подію "конфіденційною".

Реакція та наслідки

Керівництво Діснейленду стверджує, що їх "обдурили". Речник прокурора Мо заявив: "Організатор видавав себе за громадянина Латвії та використав підроблені документи, щоб забезпечити укладення договору про приватизацію парку".

"Весільна церемонія" мала відбутися на світанку, оскільки приватні заходи в тематичному парку проводяться поза робочим часом для громадськості. Прокурор заявив, що розслідування показало: "шлюб" насправді був "фіктивною церемонією, яку мали зняти на відео в приватному порядку".

Британця підозрюють у "вербуванні за допомогою громадянина Латвії інших громадян Латвії для забезпечення безперебійного проведення заходу, а також близько 100 французьких статистів, яких фальшиво представили в паризькому Діснейленді як гостей весілля".

Прокуратура наголосила, що дитина, яка прибула до Франції за два дні до події, не зазнала "жодного насильства, ні фізичного, ні сексуального" та "не була змушена грати роль" нареченої.

"Гості" були шоковані

Запрошені "гості", які були найняті як статисти, також були шоковані. Один з них розповів: "Ми всі думали, що поїдемо на весілля... Усі були приголомшені, коли ми зрозуміли, що насправді відбувається. Діснейленд діяв надзвичайно професійно - вони скасували все, щойно зрозуміли, що наречена була дитиною. Це було дуже шокуюче".

Також гості розповідали, що дівчинка у весільному платті виглядала наляканою та розгубленою. Коли мама взяла її на руки, всі побачили, що до її ніг були скотчем приклеєні туфлі на підборах.

Інший статист описав "паніку" за лаштунками: "Я бачила, як співробітники Діснею йшли, на межі сліз. А цей чоловік, що проходив позаду мене, сказав англійською: "Дівчинці 9 років, ми все зупиняємо!".

Зараз під арештом залишається 39-річний британець та 24-літня громадянка Латвії. Їм висунуто обвинувачення у шахрайстві та зловживанні довірою.

Чоловік, якого запросили на роль батька нареченої, розповів, що його завербували для виконання ролі та обіцяли заплатити 12 000 євро. Він зрозумів, що нареченій всього 9 років фактично одночасно зі всіма - під час церемонії.

Для чого чоловік організував це весілля і як на цей фарс погодилася мама дівчинки - слідство поки що не повідомляє.