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У ПАР закликали Британію повернути найбільший у світі діамант

Фото: Британію закликали повернути діамант Південній Африці (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Британію закликали повернути найбільший у світі діамант "Зірка Африки", яким оправлено королівський скіпетр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Діамант, який важить 530 каратів, знайшли у Південній Африці в 1905 році. Тодішній колоніальний уряд , який перебував під британським правлінням подарував його британській монархії.

Під час глобальної дискусії про повернення творів мистецтва та артефактів, які були пограбовані в колоніальні часи, деякі південноафриканці закликали повернути діамант.

"Діамант має прибути до Південної Африки. Він має бути знаком нашої гордості, нашої спадщини та нашої культури", - заявив південноафриканський активіст Мотусі Каманга.

Його петиція про повернення діаманта зібрала близько 8000 підписів.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська, 4 травня, прибула на коронацію Чарльза III.

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