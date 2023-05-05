У ПАР закликали Британію повернути найбільший у світі діамант
Британію закликали повернути найбільший у світі діамант "Зірка Африки", яким оправлено королівський скіпетр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Діамант, який важить 530 каратів, знайшли у Південній Африці в 1905 році. Тодішній колоніальний уряд , який перебував під британським правлінням подарував його британській монархії.
Під час глобальної дискусії про повернення творів мистецтва та артефактів, які були пограбовані в колоніальні часи, деякі південноафриканці закликали повернути діамант.
"Діамант має прибути до Південної Африки. Він має бути знаком нашої гордості, нашої спадщини та нашої культури", - заявив південноафриканський активіст Мотусі Каманга.
Його петиція про повернення діаманта зібрала близько 8000 підписів.
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