У ПАР закликали Британію повернути найбільший у світі діамант

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Діамант, який важить 530 каратів, знайшли у Південній Африці в 1905 році. Тодішній колоніальний уряд , який перебував під британським правлінням подарував його британській монархії.

Під час глобальної дискусії про повернення творів мистецтва та артефактів, які були пограбовані в колоніальні часи, деякі південноафриканці закликали повернути діамант.

"Діамант має прибути до Південної Африки. Він має бути знаком нашої гордості, нашої спадщини та нашої культури", - заявив південноафриканський активіст Мотусі Каманга.

Його петиція про повернення діаманта зібрала близько 8000 підписів.