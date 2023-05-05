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В ЮАР призвали Британию вернуть крупнейший в мире бриллиант

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Пятница 05 мая 2023 02:49
В ЮАР призвали Британию вернуть крупнейший в мире бриллиант Фото: Британию призвали вернуть бриллиант Южной Африке (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Британию призвали вернуть самый большой в мире бриллиант "Звезда Африки", которым оправлен королевский скипетр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бриллиант, весящий 530 каратов, нашли в Южной Африке в 1905 году. Тогдашнее колониальное правительство, которое находилось под британским правлением, подарило его британской монархии.

Во время глобальной дискуссии о возвращении произведений искусства и артефактов, ограбленных в колониальные времена, некоторые южноафриканцы призвали вернуть бриллиант.

"Бриллиант должен прибыть в Южную Африку. Он должен быть знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры", - заявил южноафриканский активист Мотуси Каманга.

Его петиция о возвращении бриллианта собрала около 8000 подписей.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская, 4 мая, прибыла на коронацию Чарльза III.

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