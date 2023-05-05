В ЮАР призвали Британию вернуть крупнейший в мире бриллиант

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бриллиант, весящий 530 каратов, нашли в Южной Африке в 1905 году. Тогдашнее колониальное правительство, которое находилось под британским правлением, подарило его британской монархии.

Во время глобальной дискуссии о возвращении произведений искусства и артефактов, ограбленных в колониальные времена, некоторые южноафриканцы призвали вернуть бриллиант.

"Бриллиант должен прибыть в Южную Африку. Он должен быть знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры", - заявил южноафриканский активист Мотуси Каманга.

Его петиция о возвращении бриллианта собрала около 8000 подписей.