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ПАР вже не хоче візиту Путіна на саміт БРІКС, пропонує відправити Лаврова

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував російському диктатору Володимиру Путіну відправити на саміт БРІКС замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Однак у Росії відхилили таке прохання.

Про це заявив віцепрезидент ПАР Пол Машатіле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mail & Guardian.

"Президент обговорював із президентом Путіним і порадив, щоб він делегував, бажано свого міністра закордонних справ. Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним. Ці дискусії тривають", - сказав Машатіле.

За його словами, Індія і Бразилія відкинули варіант перенесення саміту в Китай, тоді як проти пропозиції провести захід віртуально виступили всі чотири країни.

"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він (Путін, - ред.) не приїхав", - наголосив віцепрезидент ПАР.

Саміт БРІКС

Нагадаємо, наприкінці серпня у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Візит російського диктатора Путіна досі був під питанням, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.

Згідно з законодавством, Південно-Африканська Республіка повинна арештувати Путіна у разі приїзду. ПАР звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Однак сьогодні стало відомо, що російський диктатор приїде на саміт БРІКС у Південну Африку. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі.

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