У ПАР вибухнув газовоз: 10 людей загинуло, понад 50 - поранено

У ПАР внаслідок вибуху газовоза загинули щонайменше десять людей, ще близько 50 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У Боксбурзі вантажний автомобіль зі зрідженим газом врізався у міст. Очевидно, водій не розрахував висоту причепа. Внаслідок вибуху постраждали також кілька житлових будинків та лікарня, біля якої обрушилася частина даху. Повторний вибух також пошкодив машину пожежників і два легкові автомобілі, що проїжджали повз.

"Ймовірно, газовоз проїхав під мостом метро і застряг там, внаслідок чого і загорівся", - заявив представник екстрених служб Вільям Нтладі.