ПАР приєднається до навчань Росії та Китаю. США занепокоєні

Наступного місяця, в річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Південна Африка має прийняти російські та китайські сили для спільних військово-морських навчань. Час проведення навчань не тільки зумовив занепокоєння США, а й поставив Південноафриканську Республіку перед дипломатичним викликом.

Проте, за даними видання, міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор відхилила критику щодо загрози цих військових навчань, заявивши, що це просто "навчання з друзями". А Національні сили оборони ПАР повідомили, що навчання Mosi II будуть проведені з 17 по 27 лютого біля узбережжя Індійського океану для обміну "оперативними навичками та знаннями".

"Ми стурбовані планом Південної Африки провести спільні військово-морські навчання з Росією та Китаєм у лютому, незважаючи на те, що Москва продовжує свою жорстоку та незаконну агресивну війну проти України", - сказав речник посольства США в ПАР Девід Фельдманн.

Усі три країни, які беруть участь у навчаннях, є членами БРІКС, як раніше повідомлялось - партнерства п’яти найбільш швидкозростаючих економік світу, що розвиваються: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. CBS News зазначає, що це не військовий альянс, як НАТО, але вже багато років точаться розмови про можливі військово-морські навчання БРІКС. Подібні навчання між тими самими трьома країнами вже були проведені в жовтні 2019 року в Кейптауні.

"Південноафриканська Республіка розглядає навчання Mosi II як можливість зробити свій внесок у подальше зміцнення зв’язків, які існують між Південною Африкою, Росією та Китаєм", - йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

Офіційний представник оборонного відомства уточнив, що запланована низка військово-морських заходів, яка включатиме пошуково-рятувальні роботи, стрільбу, захист сил і навчання протиповітряної оборони.

CBS News нагадує, що Південна Африка утрималася від попередніх голосувань ООН щодо резолюцій, які засуджують вторгнення Росії в Україну, вирішивши представити себе як нейтральну сторону у війні, незважаючи на значний тиск з боку України та її західних партнерів. При цьому представники Міжнародної кризової групи констатували, що ПАР встановила для себе власний курс і демонструє Росії, що та все ще має друзів у світі. Найбільша опозиційна партія країни - Демократичний альянс - назвала навчання "безглуздими", а парламентарій Кобус Маре додав, що хоча уряд країни заявив про свій нейтралітет, це лише ще один із багатьох інцидентів, коли провладна партія АНК явно виявляє прихильність до Росії.

Водночас до ПАР 24 січня прибула міністр фінансів США Джанет Єллен, яка має намір обговорити, зокрема, енергетичну кризу у країні.

"Ми продовжуємо розширювати та поглиблювати наші відносини з Південною Африкою, працюючи в сферах, що викликають найбільше занепокоєння наших громадян - розширення торгівлі, забезпечення справедливого енергетичного переходу та співробітництво в галузі глобального здоров’я для порятунку життів", - підкреслив Фельдманн з посольства США.

При цьому CBS News зауважує, що напередодні до ПАР завітав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, а минулого тижня - новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.