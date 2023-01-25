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ЮАР присоединится к учениям России и Китая. США обеспокоены

Фото: совместные военно-морские учения запланировали Россия, Китай и ЮАР (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

США обеспокоены проведением военно-морских "игр" России, Китая и Южно-Африканской Республики в годовщину вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В следующем месяце, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, Южная Африка должна принять российские и китайские силы для совместных военно-морских учений. Время проведения учений не только обусловило беспокойство США, но и поставило Южно-Африканскую Республику перед дипломатическим вызовом.

Однако, по данным издания, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор отклонила критику по поводу угрозы этих военных учений, заявив, что это просто "учения с друзьями". А Национальные силы обороны ЮАР сообщили, что учения Mosi II будут проведены с 17 по 27 февраля у побережья Индийского океана для обмена "оперативными навыками и знаниями".

"Мы обеспокоены планом Южной Африки провести совместные военно-морские учения с Россией и Китаем в феврале, несмотря на то, что Москва продолжает свою жестокую и незаконную агрессивную войну против Украины", - сказал спикер посольства США в ЮАР Дэвид Фельдманн.

Все три страны, участвующие в учениях, являются членами БРИКС, как ранее заявлялось, - партнерства пяти наиболее быстрорастущих экономик развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. CBS News отмечает, что это не военный альянс, как НАТО, но уже много лет ведутся разговоры о возможных военно-морских учениях БРИКС. Подобные учения между теми же тремя странами уже были проведены в октябре 2019 года в Кейптауне.

"Южно-Африканская Республика рассматривает учения Mosi II как возможность внести свой вклад в дальнейшее укрепление связей, существующих между Южной Африкой, Россией и Китаем", - говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Официальный представитель оборонного ведомства уточнил, что запланирован ряд военно-морских мероприятий, включающий поисково-спасательные работы, стрельбу, защиту сил и обучение противовоздушной обороны.

CBS News напоминает, что Южная Африка воздержалась от предыдущих голосований ООН по резолюциям, осуждающим вторжение России в Украину, решив представить себя в качестве нейтральной стороны в войне, несмотря на значительное давление со стороны Украины и ее западных партнеров. При этом представители Международной кризисной группы констатировали, что ЮАР установила для себя собственный курс и демонстрирует России, что та все еще имеет друзей в мире. Крупнейшая оппозиционная партия страны - Демократический альянс - назвала учения "бессмысленными", а парламентарий Кобус Маре добавил, что хотя правительство страны заявило о своем нейтралитете, это лишь еще один из многих инцидентов, когда провластная партия АНК явно проявляет приверженность России.

В то же время, в ЮАР 24 января прибыла министр финансов США Джанет Йеллен, которая намерена обсудить, в частности, энергетический кризис в стране.

"Мы продолжаем расширять и углублять наши отношения с Южной Африкой, работая в сферах, вызывающих наибольшее беспокойство наших граждан - расширение торговли, обеспечение справедливого энергетического перехода и сотрудничество в области глобального здоровья для спасения жизней", - подчеркнул Фельдманн из посольства США.

При этом CBS News отмечает, что накануне ЮАР посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а на прошлой неделе - новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

На днях РБК-Украина сообщало, что посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд следует в Африку в рамках большого поворота Администрации президента США Джо Байдена ко второму по величине континенту мира.

Кроме того, мы писали, что группа "Вагнера" зарабатывает на приисках в Африке для финансирования войны в Украине.

Напомним, что война России против Украины особенно сильно бьет по странам Африки, усложняя проблемы с продовольственной безопасностью и возлагая ненадлежащее бремя на экономику континента, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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