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ПАР блокувала передачу снарядів Польщі, боялась, що вони потраплять в Україну, - ЗМІ

Фото: ПАР блокувала передачу артилерійських снарядів Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південно-Африканська Республіка не передала артилерійські снаряди Польщі, які та замовила. Влада ПАР боялася, що боєприпаси потраплять в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Як зазначається, Польща через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну замовила боєприпаси у німецької збройової компанії Rheinmetall. Йшлося про виготовлення 50 тисяч боєприпасів.

Станом на серпень 2024 року снаряди так і не були отримані польською армією.

Видання звернулося до агентства озброєнь Міноборони Польщі з запитом про долю контракту. У відомстві зазначили, що контракт розірвали 20 серпня 2023 року "у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником".

За даними Rzeczpospolita, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall - Denel Munition. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції.

Видання наголошує, що саме цей підрядник блокував постачання боєприпасів Польщі.

"Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано - більш-менш безпосередньо - урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до Росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС", - зазначає видання.

Автори додають, що для ефективного захисту від потенційного нападу Росії Польщі потрібно щонайменше мільйон 155-мм артилерійських боєприпасів.

 

Співпраця Rheinmetall та України

Варто зазначити, що Україна під час повномасштабної війни наростила виробництва зброї. Йдеться про дрони, ракети, броньовану техніку та боєприпаси.

Крім того, Україна почала співпрацювати з країнами-партнерами в оборонній сфері. Так, і в Україні, і за кордоном з'явилися підприємства, які виробляють зброю для українського війська.

Зокрема, Україна співпрацює з німецьким концерном Rheinmetall. Компанія створила разом з Україною цех з ремонту техніки, а також започаткувала спільне виробництво ББМ Lynx.

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Польща