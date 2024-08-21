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ЮАР блокировала передачу снарядов Польше, боялась, что они попадут в Украину, - СМИ

Фото: ЮАР блокировала передачу артиллерийских снарядов Польше (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Южно-Африканская Республика не передала артиллерийские снаряды Польше, которые та заказала. Власти ЮАР боялись, что боеприпасы попадут в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

Как отмечается, Польша через несколько месяцев после вторжения России в Украину заказала боеприпасы у немецкой оружейной компании Rheinmetall. Речь шла об изготовлении 50 тысяч боеприпасов.

По состоянию на август 2024 снаряды так и не были получены польской армией.

Издание обратилось в агентство вооружений Минобороны Польши с запросом о судьбе контракта. В ведомстве отметили, что контракт был расторгнут 20 августа 2023 года "в связи с проблемами, связанными с выполнением контракта субподрядчиком".

По данным Rzeczpospolita, боеприпасы для Польши должна была производить южноафриканская компания Rheinmetall - Denel Munition. Это дочерняя компания немецкого концерна, в которой ему принадлежит 51% акции.

Издание отмечает, что именно этот подрядчик блокировал поставки боеприпасов Польше.

"Снабжение боеприпасов в Польшу было заблокировано - более или менее непосредственно - правительством ЮАР из-за опасений, что они могут быть отправлены в Украину. Однако Южная Африка ближе к России, с которой она, среди прочего, входит вместе в альянс БРИКС", - отмечает издание. .

Авторы добавляют, что для эффективной защиты от потенциального нападения России Польши требуется по меньшей мере миллион 155-мм артиллерийских боеприпасов.

 

Сотрудничество Rheinmetall и Украины

Следует отметить, что Украина во время полномасштабной войны нарастила производство оружия. Речь идет о дронах, ракетах, бронированной технике и боеприпасах.

Кроме того, Украина начала сотрудничать со странами-партнерами в оборонной сфере. Так, и в Украине, и за рубежом появились предприятия, производящие оружие для украинской армии.

В частности, Украина сотрудничает с немецким концерном Rheinmetall. Компания создала вместе с Украиной цех по ремонту техники, а также положила начало совместному производству ББМ Lynx.

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