В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4
Фото: в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4 (Getty Images)
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4. Толчки произошли в 81 км на запад от Кокопо.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на UNN.
Землетрясение произошло вечером в субботу.
Эпицентр, глубина которого составляет 62,74 км, определялся на отметке 4,6041 градуса южной широты и 152,9566 градуса восточной долготы.
Ранее мы писали, что в Пакистане произошло землетрясение, 15 погибших.