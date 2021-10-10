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В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Папуа-Новая Гвинея, Воскресенье 10 октября 2021 07:00
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4 Фото: в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4. Толчки произошли в 81 км на запад от Кокопо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на UNN.

Землетрясение произошло вечером в субботу.

Эпицентр, глубина которого составляет 62,74 км, определялся на отметке 4,6041 градуса южной широты и 152,9566 градуса восточной долготы.

Ранее мы писали, что в Пакистане произошло землетрясение, 15 погибших.

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