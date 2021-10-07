В Пакистане произошло землетрясение, 15 погибших
Фото: в Пакистане произошло землетрясение, 15 погибших (Getty Images)
На юге Пакистана произошло землетрясение. В результате по меньшей мере 15 человек погибли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 баллов, которое повысило предварительную магнитуду с 5,4 балла.
Землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), а его эпицентр находился в 102 км к северо-востоку от пакистанского города Кветты.