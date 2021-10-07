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В Пакистане произошло землетрясение, 15 погибших

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Пакистан, Четверг 07 октября 2021 05:35
В Пакистане произошло землетрясение, 15 погибших Фото: в Пакистане произошло землетрясение, 15 погибших (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

На юге Пакистана произошло землетрясение. В результате по меньшей мере 15 человек погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 баллов, которое повысило предварительную магнитуду с 5,4 балла.

Землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), а его эпицентр находился в 102 км к северо-востоку от пакистанского города Кветты.

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