У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,4
Фото: у Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,4 (Getty Images)
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,4. Поштовхи сталися за 81 км на захід від Кокопо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на UNN.
Землетрус стався ввечері в суботу.
Епіцентр, глибина якого становить 62,74 км, визначався на позначці 4,6041 градуса південної широти і 152,9566 градуса східної довготи.
Раніше ми писали, що у Пакистані стався землетрус, 15 загиблих.