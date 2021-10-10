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У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,4

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Папуа-Нова Гвінея, Неділя 10 жовтня 2021 07:00
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,4 Фото: у Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,4 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,4. Поштовхи сталися за 81 км на захід від Кокопо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на UNN.

Землетрус стався ввечері в суботу.

Епіцентр, глибина якого становить 62,74 км, визначався на позначці 4,6041 градуса південної широти і 152,9566 градуса східної довготи.

Раніше ми писали, що у Пакистані стався землетрус, 15 загиблих.

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