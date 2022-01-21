Папуа-Новая Гвинея отменяет смертную казнь спустя 30 лет после ее повторного введения

"Папуа-Новая Гвинея отменила смертную казнь через 30 лет после ее повторного введения, а премьер-министр Джеймс Марапе заявил, что она "не является эффективным средством сдерживания серьезных преступлений", - пишет СМИ.

Отмечается, что такие правонарушения, как государственная измена, пиратство, убийство, включая насилие, связанное с колдовством, и изнасилование при отягчающих обстоятельствах теперь будут караться пожизненным заключением без права досрочного или условно-досрочного освобождения через 30 лет.

Стоит отметить, что последняя казнь в Папуа-Новой Гвинее состоялась в ноябре 1954 года в Порт-Морсби. Страна отменила казнь в 1970 году, но вновь ввела ее в 1991 году, хотя с тех пор казней не было.

В 2013 году Папуа-Новая Гвинея предприняла шаги по возобновлению смертной казни, расширив количество преступлений, в отношении которых она может применяться, а также внеся поправки в законодательство, включив более суровые наказания за другие преступления.

Представляя законопроект в парламент, министр юстиции Брайан Крамер заявил, что в камере смертников находятся 40 заключенных. Но он сказал, что государству не хватает необходимых административных механизмов и инфраструктуры для гуманного наказания.

Марапе сказал, что смертная казнь "была в законах страны в течение многих лет, но в соответствии с другими глобальными тенденциями и исследованиями, она не является эффективным средством сдерживания серьезных преступлений и правонарушений".