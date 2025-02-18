"Склади майже пусті": глава Rheinmetall зробив заяву про запаси озброєння в Україні та Європі

"Європейці та українці не мають нічого в своїх складах", - сказав він, маючи на увазі низькі запаси зброї на континенті. Акції Rheinmetall, які майже потроїлися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спочатку впали після оголошення плану Трампа щодо мирних переговорів минулого тижня.

Але акції європейських оборонних компаній, зокрема Rheinmetall, зросли з того часу, оскільки інвестори вважають, що уряди регіону будуть змушені різко збільшити витрати на армію у відповідь на зростаючі побоювання щодо можливого відступу США від їх десятирічної ролі гарантів безпеки континенту.

Паппергер, якого вважають жертвою зрілої спроби вбивства з боку Росії минулого року, висловив сумнів, що мирні переговори Трампа справді змусили б Росію "перестати стріляти". Він сказав, що його компанія виграє навіть у разі припинення вогню, оскільки Європа продовжуватиме інвестувати в зброю, стикнувшись з загрозою російської агресії.

"Навіть якщо війна (в Україні) припиниться - якщо ми думаємо, що у нас дуже мирне майбутнє, я думаю, що це неправильно", - сказав він.

Німеччина може збільшити витрати на оборону після виборів

Німеччина, найбільша економіка Європи, витратила минулого року близько 2% ВВП на оборону. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ціль альянсу повинна зрости до "значно більше ніж 3%".

Паппергер зазначив, що після виборів, які відбудуться в неділю, він очікує, що новий уряд Німеччини швидко пом'якшить жорсткі правила щодо боргу, щоб дозволити більше витрат на оборону, навіть попри те, що лідер виборчої гонки Фрідріх Мерц офіційно зобов'язався дотримуватися цих правил.

"Я особисто вірю, що це станеться, і це станеться негайно", - сказав він.

Акції європейських оборонних компаній різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і отримали додатковий імпульс в понеділок після того, як віце-президент США Джей Ді Ванс викликав ще більше невизначеності щодо готовності Вашингтона забезпечити безпеку континенту.

Rheinmetall стала одним з найбільших вигодонабувачів зростання глобальної нестабільності. Паппергер повідомив Financial Times, що очікує річний обсяг продажів на рівні від 30 до 40 мільярдів євро протягом наступних п'яти років — різке збільшення порівняно з 5,7 мільярдами євро, які компанія зафіксувала в 2021 році, до вторгнення Росії в Україну.