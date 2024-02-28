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У Папи Римського висловилися про пропозицію Макрона щодо відправлення військ в Україну

Фото: державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Валерія Поліщук

Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Європа може спрямувати сухопутні війська в Україну, відкриває "лякаючий сценарій".

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Це дійсно лякаючий сценарій. Тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку. Це сценарій, який я б не назвав апокаліптичним, тому що, можливо, це перебільшене слово наразі, але, безумовно, він вселяє страх", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про можливі причини пропозиції Макрона, держсекретар Ватикану заявив, що, імовірно, вона пов'язана з тим, що після двох років війни "на горизонті все ще немає перспектив рішення, чи то військового, чи то через переговори".

"Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог. Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено. Були запропоновані різні варіанти рішень, головне, щоб була воля до їх реалізації", - додав Паролін.

Передісторія

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, на саміті президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

У свою чергу, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, які операції можуть здійснювати іноземні військові в Україні.

Проте проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Докладніше про реакцію інших лідерів і про те, чи партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

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