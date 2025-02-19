У Папи Римського двостороння пневмонія. Politico стверджує, що він на межі смерті

Зокрема, перше видання опублікувало замітку пресслужби Святого Престолу, в якій наводиться оновлена інформація про стан здоров'я понтифіка, що перебуває в лікарні з 14 лютого.

"Лабораторні аналізи, рентген грудної клітки та клінічний стан Святішого Отця продовжують представляти складну картину. Полімікробна інфекція, що виникла на тлі бронхоектатичної хвороби й астматичного бронхіту і потребувала застосування антибіотикотерапії кортизоном, ускладнює терапевтичне лікування. Контрольна КТ грудної клітки, яку Святіший Отець пройшов сьогодні вдень, призначена Ватиканською медичною бригадою та медичною бригадою Fondazione Policlinico "A. Gemelli". Gemelli"'', показала початок двосторонньої пневмонії, яка потребувала подальшої фармакологічної терапії", - йдеться в повідомленні.

Однак, незважаючи на це, стверджується, що Пара Франциск у гарному настрої. Так, зранку він причастився, протягом дня чергував відпочинок із молитвою та читанням текстів.

"Він дякує за близькість, яку він відчуває в цей час, і просить із вдячним серцем, щоб ми продовжували молитися за нього", - додали в пресслужбі.

Версія джерел Politico

Днем раніше Politico з посиланням на джерела написало, що Папа Римський нібито перебуває на межі смерті. Видання зазначає, що це остання криза здоров'я 88-річного понтифіка, якому в молодості видалили частину легені. Так, останніми роками його стан ставав дедалі слабшим.

За словами двох осіб, Франциск страждає від сильного болю і в приватному порядку висловив упевненість, що цього разу не виживе. Джерела розповіли, що в неділю лікарі в Джемеллі засмутили Папу, заборонивши йому читати його звичайну ранкову проповідь Angelus, яку він рідко пропускав, навіть перебуваючи в лікарні. Тепер він діє виключно за "приписом лікарів".

Ще одне джерело повідомило, що Папа спочатку відмовлявся їхати в лікарню, але йому недвозначно заявили, що він ризикує померти, якщо залишиться у своїй кімнаті у Ватикані.

Оскільки здоров'я Франциска погіршилося за останній місяць, він зробив кроки щодо завершення ключових ініціатив і призначення діячів, які співчувають йому, на ключові пости "після прогресивного папства, відзначеного гострими ідеологічними розбіжностями.