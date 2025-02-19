У Папы Римского двухсторонняя пневмония. Politico утверждает, что он на грани смерти

В частности, первое издание опубликовало заметку пресс-службы Святого Престола, в которой приводится обновленная информация о состоянии здоровья понтифика, который находится в больнице с 14 февраля.

"Лабораторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние Святейшего Отца продолжают представлять сложную картину. Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение. Контрольная КТ грудной клетки, которую Святейший Отец прошел сегодня днем, назначенная Ватиканской медицинской бригадой и медицинской бригадой Fondazione Policlinico "A. Gemelli"', показала начало двусторонней пневмонии, которая потребовала дальнейшей фармакологической терапии", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на это, утверждается, что Пара Франциск в хорошем расположении духа. Так, утром он причастился, в течение дня чередовал отдых с молитвой и чтением текстов.

"Он благодарит за близость, которую он чувствует в это время, и просит с благодарным сердцем, чтобы мы продолжали молиться за него", - добавили в пресс-службе.

Версия источников Politico

Днем ранее Politico ссылаясь на источники написало, что Папа Римский якобы находится на грани смерти. Издание отмечает, что это последний кризис здоровья 88-летнего понтифика, которому в молодости удалили часть легкого. Так, в последние годы его состояние становилось все более слабым.

По словам двух человек, Франциск страдает от сильной боли и в частном порядке выразил уверенность, что на этот раз не выживет. Источники рассказали, что в воскресенье врачи в Джемелли огорчили Папу, запретив ему читить его обычную утреннюю проповедь Angelus, которую он редко пропускал, даже находясь в больнице. Теперь он действует исключительно по "предписанию врачей".

Еще один источник сообщил, что Папа поначалу отказывался ехать в больницу, но ему недвусмысленно заявили, что он рискует умереть, если останется в своей комнате в Ватикане.

Поскольку здоровье Франциска ухудшилось за последний месяц, он предпринял шаги по завершению ключевых инициатив и назначению сочувствующих ему деятелей на ключевые посты "после прогрессивного папства, отмеченного острыми идеологическими разногласиями.