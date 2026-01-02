UA

Без паперів і затримок: рішення ВЛК тепер автоматично передаються в реєстр "Оберіг"

Фото: Висновки ВЛК автоматично передають до реєстру "Оберіг" (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Висновки військово-лікарських комісій відтепер автоматично передаються до державного реєстру "Оберіг", а інформація про придатність або непридатність до служби та дату проходження ВЛК відображається у застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

У ТЦК зазначають, що за словами голови Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, полковника медичної служби Дмитра Мірошниченка, цифровізація ВЛК стала логічним кроком в умовах воєнного стану та загального переходу держави до електронних сервісів. Тепер рішення військово-лікарських комісій ухвалюються з використанням електронних підписів.

Це забезпечує:

  • фіксацію точного часу ухвалення рішень;
  • прозорість процедур;
  • повну відстежуваність дій усіх учасників процесу - від лікаря до голови комісії.

Використання цифрових інструментів суттєво знижує ризики зловживань і переводить військово-лікарську експертизу у зрозуміле та контрольоване цифрове середовище.

Водночас у системі поки залишаються паперові носії, насамперед історичні медичні дані. У Центральній ВЛК наголошують, що цифровізація триває й надалі поступово охоплюватиме дедалі більше напрямів військової медицини.

Раніше РБК-Україна писало про можливі зміни до правил визначення придатності до військової служби. За словами військового омбудсмана, у Міноборони готували зміни до наказу №402, які передбачають виключення окремих хвороб із переліку підстав для визнання придатності. Водночас вимоги до стану здоров’я нині знижені через нестачу особового складу, а ВЛК оцінює придатність поверхнево, без урахування сукупності кількох захворювань.

Також ми розповідали, у яких випадках військовозобов’язані не зобов’язані проходити ВЛК, навіть якщо цього вимагають у ТЦК. Ми наводили перелік категорій, яких не можна направляти на медкомісію (зокрема осіб з інвалідністю, з чинною відстрочкою або бронюванням), а також писали, що ВЛК не є обов’язковою умовою для отримання бронювання.

