Без паперів і ксерокопій. Як через "Дію" надіслати копії документів

Українці можуть надіслати електронні копії документів до необхідних установ завдяки функції "шеринг" через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".
Для поширення документів через "Дію" компанія повинна надіслати запит на копію цифрового документа в застосунок користувача.
Після цього користувач має підтвердити запит "Дія.Підписом".
Після цього копія буде надіслана у систему компанії або на електронну адресу. Представник компанії може прикріпити копію до відповідних заяв чи договорів.
Нагадаємо, раніще РБК-Україна повідомляло про те, що у "Дії" з'явилась послуга, яка стосується компенсацій за працевлаштування переселенців.
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