Без бумаг и ксерокопий. Как через "Дію" отправить копии документов

Украинцы могут отправить электронные копии документов в необходимые учреждения благодаря функции "шеринг" через "Дію".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
Для распространения документов через "Дію" компания должна отправить запрос на копию цифрового документа в пользовательское приложение.
После этого пользователь должен подтвердить запрос "Дія.Підписом".
После этого копия будет отправлена в систему компании или по электронному адресу. Представитель компании может прикрепить копию к соответствующим заявлениям или договорам.
Напомним, утро РБК-Украина сообщало о том, что у "Дії" появилась услуга, касающаяся компенсаций за трудоустройство переселенцев.
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