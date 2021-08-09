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Папе Римскому отправили конверт с тремя пулями

Автор: Мария Кучерявец

В сортировочном почтовом центре итальянской провинции Пескьера-Борромео сотрудники обнаружили конверт с тремя пулями. Он был адресован Папе Римскому Франциску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

Известно, что в конверте также было сообщение о финансовых операциях в Ватикане.

По информации СМИ, в отправлении были три пули типа Флобера, калибром 9 миллиметров.

Указано, что текст был написан карандашом еле разборчиво, адресован "Папе - Ватикан - Пьяцца Сан-Пьетро в Риме".

Указано, карабинеров о конверте оповестила ночью руководитель сортировочного центра, письмо было изъято и отправлено на расследование в следственное подразделение Милана.

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МиланПапа Римский