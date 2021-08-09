Папе Римскому отправили конверт с тремя пулями

Известно, что в конверте также было сообщение о финансовых операциях в Ватикане.

По информации СМИ, в отправлении были три пули типа Флобера, калибром 9 миллиметров.

Указано, что текст был написан карандашом еле разборчиво, адресован "Папе - Ватикан - Пьяцца Сан-Пьетро в Риме".

Указано, карабинеров о конверте оповестила ночью руководитель сортировочного центра, письмо было изъято и отправлено на расследование в следственное подразделение Милана.