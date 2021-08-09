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Папі Римському відправили конверт з трьома кулями

Автор: Марія Кучерявець

У сортувальному поштовому центрі італійської провінції Песк'єра-Борромео працівники виявили конверт з трьома кулями. Він був адресований Папі Римському Франциску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

Відомо, що у конверті також було повідомлення про фінансові операції у Ватикані.

За інформацією ЗМІ, у відправленні були три кулі типу Флобера, калібром 9 міліметрів.

Зазначено, що текст, був написаний олівцем ледве розбірливо, адресовано "Папі - Ватикан - Пьяцца Сан-П'єтро в Римі".

Вказано, карабінерів про конверт оповістила вночі керівник сортувального центру, лист було вилучено і відправлено на розслідування до слідчого підрозділу Мілана.

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МіланПапа Римський