Папі Римському відправили конверт з трьома кулями

Відомо, що у конверті також було повідомлення про фінансові операції у Ватикані.

За інформацією ЗМІ, у відправленні були три кулі типу Флобера, калібром 9 міліметрів.

Зазначено, що текст, був написаний олівцем ледве розбірливо, адресовано "Папі - Ватикан - Пьяцца Сан-П'єтро в Римі".

Вказано, карабінерів про конверт оповістила вночі керівник сортувального центру, лист було вилучено і відправлено на розслідування до слідчого підрозділу Мілана.