Папа Римський зробив неочікувану заяву про переговори між Україною та Росією

Так, Reuters отримало у своє розпорядження запис інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI, яке відбулося у лютому та має бути опубліковане 20 березня. На записі є фрагмент інтерв'ю, де понтифік відповідає на питання щодо того, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, попри те, що багато хто говорить, що це узаконить агресію Москви.

"Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність "білого прапора" та веде переговори", - сказав Франциск, додавши, що переговори мають проходити за посередництва інших країн.

На думку Папи Римського, одним з таких посередників могла б бути Туреччина.

"Можна відчувати сором. Але скільки людей загинуло в підсумку? Потрібно вести переговори. Не соромтесь вести переговори, поки ситуація не погіршилась", - наголосив він.

Однак врегулювати переговорами понтифік пропонує не лише війну України з РФ. В іншій частині інтерв'ю, яка стосувалася конфлікту Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, Франциск сказав, що "переговори - це не капітуляція".

Понтифік і раніше виступав за дипломатичне врегулювання, але вперше фактично закликав Україну здатися. Українська влада поки що не коментувала заяву Папи Римського.

Підштовхування України до переговорів з РФ

За два роки повномасштабної російської агресії Україну вже декілька разів намагалися підштовхнути до переговорів з РФ. Новий етап підштовхування почався нещодавно. Зокрема, Китай знову відправив в Росію, Україну та ЄС свого спецпредставника, який відповідає за "дипломатичне врегулювання".

А вчора після зустрічі з українським президентом глава Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести "мирний" саміт за участі України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь в Глобальному саміті миру, ініційованому Україною.

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