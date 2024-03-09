Папа Римский сделал неожиданное заявление о переговорах между Украиной и Россией

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, Reuters получило в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта. На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.
"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество "белого флага" и ведет переговоры", - сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран.
По мнению Папы Римского, одним из таких посредников могла быть Турция.
"Можно ощущать стыд. Но сколько людей погибло в итоге? Нужно вести переговоры. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", - подчеркнул он.
Однако урегулировать переговорами понтифик предлагает не только войну Украины с РФ. В другой части интервью, касавшейся конфликта Израиля с боевиками ХАМАС, Франциск сказал, что "переговоры - это не капитуляция".
Понтифик по-прежнему выступал за дипломатическое урегулирование, но впервые фактически призвал Украину сдаться. Украинские власти пока не комментировали заявление Папы Римского.
Через два года полномасштабной российской агрессии Украину уже несколько раз пытались подтолкнуть к переговорам с РФ. Новый этап подталкивания начался недавно. В частности, Китай снова отправил в Россию, Украину и ЕС своего спецпредставителя, отвечающего за "дипломатическое урегулирование".
А вчера после встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.
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