RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Римский сделал неожиданное заявление о переговорах между Украиной и Россией

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Reuters получило в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта. На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество "белого флага" и ведет переговоры", - сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран.

По мнению Папы Римского, одним из таких посредников могла быть Турция.

"Можно ощущать стыд. Но сколько людей погибло в итоге? Нужно вести переговоры. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", - подчеркнул он.

Однако урегулировать переговорами понтифик предлагает не только войну Украины с РФ. В другой части интервью, касавшейся конфликта Израиля с боевиками ХАМАС, Франциск сказал, что "переговоры - это не капитуляция".

Понтифик по-прежнему выступал за дипломатическое урегулирование, но впервые фактически призвал Украину сдаться. Украинские власти пока не комментировали заявление Папы Римского.

Подталкивание Украины к переговорам с РФ

Через два года полномасштабной российской агрессии Украину уже несколько раз пытались подтолкнуть к переговорам с РФ. Новый этап подталкивания начался недавно. В частности, Китай снова отправил в Россию, Украину и ЕС своего спецпредставителя, отвечающего за "дипломатическое урегулирование".

А вчера после встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римскийВойна России против Украины