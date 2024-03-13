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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Римський знову висловився про війни після скандальної заяви про Україну

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск виступив із засудженням війн після того, як він закликав Україну "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати мирні переговори з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву понтифіка наводить Vatican News.

"Багато молодих людей, багато молодих людей ідуть вмирати (на війну - ред.). Давайте помолимося Господу, щоб він дав нам благодать подолати це божевілля війни, яка завжди призводить до поразки", - сказав Папа під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Папа Римський закликав "знайти сміливість розпочати переговори" з Російською Федерацією і навіть вжив словосполучення "білий прапор".

Така заява викликала різку негативну реакцію у країн Заходу та України.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку, що росіяни не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українські захисники зі зброєю в руках.

Але реакція Росії була прямо протилежною. Сьогодні, 13 березня, посольство Росії при Ватикані привітало понтифіка з 11-ю річницею його обрання, назвавши його "справжнім та щирим прихильником гуманізму, миру та традиційних цінностей".

"Папа - один із небагатьох політичних лідерів із справді стратегічною точкою зору на світові проблеми", - заявили в дипломатичному представництві країни-агресора.

Більш детально про заяву Папи - у матеріалі РБК-Україна.

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ВатиканПапа римськийВійна Росії проти України