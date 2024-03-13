RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Римский снова высказался о войнах после скандального заявления об Украине

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск выступил с осуждением войн после того, как он призвал Украину "продемонстрировать мужество белого флага" и начать мирные переговоры с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, заявление понтифика приводит Vatican News.

"Многие молодые люди, многие молодые люди идут умирать (на войну - ред.). Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда приводит к поражению", - сказал Папа во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Папа Римский призвал "найти смелость начать переговоры" с Российской Федерацией и даже употребил словосочетание "белый флаг".

Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины. 

В частности, президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках. 

Но реакция России была прямо противоположной. Сегодня, 13 марта, посольство России при Ватикане поздравило понтифика с 11-й годовщиной его избрания, назвав его "истинным и искренним сторонником гуманизма, мира и традиционных ценностей".

"Папа - один из немногих политических лидеров с подлинно стратегической точкой зрения на мировые проблемы", - заявили в дипломатическом представительстве страны-агрессора.

Более детально о заявлении Папы - в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВатиканПапа римскийВойна России против Украины