Папа Римський жорстко розкритикував розвиток ШІ та закликав його контролювати

Енцикліка називається Magnifica humanitas ("Велич людяності"), яку опублікували з нагоди 135-річчя Rerum novarum Папи Лева XIII - це знаковий соціальний документ Католицької церкви часів промислової революції.

Новий понтифік провів паралель між тодішніми змінами та сучасною епохою штучного інтелекту. У тексті Лев XIV наголошує, що технології самі по собі не є злом, однак вони ніколи не бувають нейтральними, оскільки відображають цілі та цінності тих, хто їх створює, фінансує та контролює.

Папа Римський попередив про небезпеку так званої "технократичної парадигми", коли ефективність і прибуток стають головними критеріями для ухвалення рішень. За його словами, штучний інтелект здатний імітувати людину, але не має моральної свідомості, емпатії чи духовності.

Окрему увагу глава католицької цеоркви приділив військовому використанню ШІ. Він закликав "роззброїти" штучний інтелект, звільнивши його від логіки війни, домінування та конкуренції. На думку Лева XIV, технологічна сила не повинна автоматично давати право керувати людьми.

Також первосвященник виступив за створення міжнародних правил і незалежного нагляду за розвитком ШІ, а ще - за захист працівників від масового витіснення через автоматизацію. Він наголосив, що цифрові технології мають служити спільному благу, а не інтересам вузького кола корпорацій.

У документі Лев XIV закликав захищати правду та боротися з дезінформацією, а також підтримувати освіту й критичне мислення серед молоді в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій.