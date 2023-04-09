Папа Римський згадав Україну у великодній промові

Під час пасхальної меси на площі Святого Петра у Ватикані понтифік згадав про українців і закликав росіян шукати правду.

"Допоможіть улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролийте світло Пасхи на народ Росії", - сказав Папа Франциск.

У молитві він також попросив "потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну".

"Відкрийте серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні і всім конфліктам та кровопролиттям в нашому світі", - додав понтифік.

Крім того, Папа Римський закликав до миру на Близькому Сході на тлі чергової ескалації в Єрусалимі.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ розкритикували Ватикан через прирівнювання України та Росії.

Варто зазначити, що під час Хресної Ходи Святий Престол зачитав тексти від імені українського та російського підлітків. В МЗС вважають, що цей жест був спробою прирівняти жертву та агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.