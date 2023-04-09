Папа Римский вспомнил Украину в пасхальной речи

Во время пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане понтифик вспомнил украинцев и призвал россиян искать правду.

"Помогите любимому украинскому народу на его пути к миру и пролейте свет Пасхи на народ России", - сказал Папа Франциск.

В молитве он также попросил "утешить раненых и всех тех, кто потерял близких из-за войны".

"Откройте сердца всего международного сообщества, чтобы стремиться положить конец этой войне и всем конфликтам и кровопролитиям в нашем мире", - добавил понтифик.

Кроме того, Папа Римский призвал к миру на Ближнем Востоке на фоне очередной эскалации в Иерусалиме.

Напомним, в Министерстве иностранных дел раскритиковали Ватикан из-за приравнивания Украины и России.

Стоит отметить, что во время Крестного хода Святой Престол зачитал тексты от имени украинского и российского подростков. В МИД считают, что этот жест был попыткой приравнять жертву и агрессора.

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