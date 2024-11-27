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Папа Римський заявив про "важку зиму" для України і закликав до підтримки

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Папа Франциск у середу, 27 листопада, провів зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані. Під час своєї промови він згадав Україну. 

Понтифік закликав не забувати про український народ, який дуже страждає. Він також закликав молитися за мир.

"Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", - сказав Папа Римський.

Вітаючи польських прочан, понтифік попросив підтримувати українців під час "важкої зими".

"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України", - заявив Папа Франциск.

Варто зазначити, що Папа Римський за час повномасштабної війни в Україні тричі зустрічався з президентом Володимиром Зеленський. Остання зустріч відбулася у жовтні 2024 року. Тоді Зеленський подарував Ватикану картину про різанину в Бучі.

До цього український президент та Папа Франциск зустрічалися у травні 2023 року та під час саміту G7 в італійській Апулії у червні 2024 року.

Понтифік неодноразово згадував війну в Україні у своїх молитвах та промовах. Він закликає до "мирного" завершення війни.

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Папа римськийВійна в Україні