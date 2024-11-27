Папа Римський заявив про "важку зиму" для України і закликав до підтримки

Папа Франциск у середу, 27 листопада, провів зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані. Під час своєї промови він згадав Україну.

Понтифік закликав не забувати про український народ, який дуже страждає. Він також закликав молитися за мир.

"Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", - сказав Папа Римський.

Вітаючи польських прочан, понтифік попросив підтримувати українців під час "важкої зими".

"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України", - заявив Папа Франциск.