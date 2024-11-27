Папа Римский заявил о "тяжелой зиме" для Украины и призвал к поддержке

Папа Франциск в среду, 27 ноября, провел встречу с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Во время своей речи он упомянул Украину.

Понтифик призвал не забывать об украинском народе, который очень страдает. Он также призвал молиться о мире.

"Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", - сказал Папа Римский.

Поздравляя польских паломников, понтифик попросил поддерживать украинцев во время "тяжелой зимы".

"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто испытывает трудности и страдает из-за войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины", - заявил Папа Франциск.