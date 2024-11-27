Папа Римский заявил о "тяжелой зиме" для Украины и призвал к поддержке

Папа Римский Франциск заявил, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Папа Франциск в среду, 27 ноября, провел встречу с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Во время своей речи он упомянул Украину.
Понтифик призвал не забывать об украинском народе, который очень страдает. Он также призвал молиться о мире.
"Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", - сказал Папа Римский.
Поздравляя польских паломников, понтифик попросил поддерживать украинцев во время "тяжелой зимы".
"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто испытывает трудности и страдает из-за войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины", - заявил Папа Франциск.
Следует отметить, что Папа Римский за время полномасштабной войны в Украине трижды встречался с президентом Владимиром Зеленским. Последняя встреча прошла в октябре 2024 года. Тогда Зеленский подарил Ватикану картину о резне в Буче.
До этого украинский президент и Папа Франциск встречались в мае 2023 года и во время саммита G7 в итальянской Апулии в июне 2024 года.
Понтифик неоднократно упоминал о войне в Украине в своих молитвах и выступлениях. Он призывает к "мирному" завершению войны.
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