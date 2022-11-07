Папа Римський заявив, що не вірить у жорстокість росіян: в Україні вже відреагували

"Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" - ця жорстокість, яка не властива російському народу, можливо... тому що російський народ - це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду... Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму", - заявив понтифік.

Франциск згадав російського поета Федора Достоєвського, який, за його словами, і зараз "надихає християн до осмислення християнства".

"У мене є велика прихильність до російського народу, і така ж велика прихильність до українського народу", - додав Папа.

Як відреагували в Україні?

На слова Фарнциска відреагувала посол України у США Оксана Маркарова. Вона припустила, що Папа Римський, мабуть, "якось розсіяно читав Достоєвського".

Соррі, не стримаюсь. Папа Римський мабудь якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того"