RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Римский заявил, что не верит в жестокость россиян: в Украине уже отреагировали

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща российскому народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Меня поражает - и поэтому я употребляю слово "многострадальная" - эта жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно... потому что русский народ – это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму", - заявил понтифик.

Франциск вспомнил российского поэта Федора Достоевского, который, по его словам, и сейчас "вдохновляет христиан к осмыслению христианства".

"У меня есть большая привязанность к русскому народу, и такая же большая привязанность к украинскому народу", - добавил Папа.

Как отреагировали в Украине?

На слова Фарнциска отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она предположила, что Папа Римский видимо "как-то рассеянно читал Достоевского".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПапа римскийВойна в Украине