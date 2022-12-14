Папа Римський закликав світ заощадити на Різдві та допомогти Україні

Франциск заявив про необхідність конкретних жестів милосердя для українців у наближаючи святковий сезон.

"Приємно святкувати Різдво і влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, з більш скромними подарунками, і давайте відправимо те, що ми заощадимо, людям України, які цього потребують. Вони голодні, їм холодно, багато хто помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо про них. Різдво - так, в мирі і з Господом, так. Але з українцями в серці", - заявив Франциск.

Також зазначається, що Франциск надіслав листи главам країн по всьому світу з проханням здійснити жест милосердя для ув'язнених, які мають на це право.