UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори у Сектор Газа

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск закликав створити гуманітарні коридори для допомоги тим, хто перебуває в облозі в Секторі Газа. При цьому він знову звернувся із закликом звільнити заручників, утримуваних ХАМАСом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я переконливо прошу, щоб діти, хворі, люди похилого віку і жінки, всі цивільні особи не ставали жертвами конфлікту. Нехай дотримуються гуманітарних прав, насамперед у Газі, де терміново і необхідно гарантувати гуманітарні коридори для надання допомоги всьому населенню", - сказав він.

Франциск виступив у той момент, коли Ізраїль готував свої війська до наземного наступу в помсту за безпрецедентні атаки, яких зазнали бойовики, що розстрілювали чоловіків, жінок і дітей і захоплювали заручників.

"Так багато людей уже загинуло. Будь ласка, не треба більше проливати безневинну кров ні на Святій Землі, ні в Україні, ні будь-де ще. Досить! Війни - це завжди поразка, завжди", - заявив понтифік. 

Франциск також закликав молитися, щоб протистояти "диявольській силі ненависті, тероризму і війни", і закликав вірян усього світу приєднатися до католиків на Святій Землі в день посту і молитви за мир у вівторок.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити ХАМАС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сектор ГазаПапа римський