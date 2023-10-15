Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори у Сектор Газа

"Я переконливо прошу, щоб діти, хворі, люди похилого віку і жінки, всі цивільні особи не ставали жертвами конфлікту. Нехай дотримуються гуманітарних прав, насамперед у Газі, де терміново і необхідно гарантувати гуманітарні коридори для надання допомоги всьому населенню", - сказав він.

Франциск виступив у той момент, коли Ізраїль готував свої війська до наземного наступу в помсту за безпрецедентні атаки, яких зазнали бойовики, що розстрілювали чоловіків, жінок і дітей і захоплювали заручників.

"Так багато людей уже загинуло. Будь ласка, не треба більше проливати безневинну кров ні на Святій Землі, ні в Україні, ні будь-де ще. Досить! Війни - це завжди поразка, завжди", - заявив понтифік.

Франциск також закликав молитися, щоб протистояти "диявольській силі ненависті, тероризму і війни", і закликав вірян усього світу приєднатися до католиків на Святій Землі в день посту і молитви за мир у вівторок.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити ХАМАС.

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