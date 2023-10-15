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Папа Римский призвал создать гуманитарные коридоры в Сектор Газа

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры для помощи тем, кто находится в осаде в Секторе Газа. При этом он вновь обратился с призывом освободить заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я убедительно прошу, чтобы дети, больные, старики и женщины, все гражданские лица не становились жертвами конфликта. Пусть соблюдаются гуманитарные права, прежде всего в Газе, где срочно и необходимо гарантировать гуманитарные коридоры для оказания помощи всему населению", - сказал он.

Франциск выступил в тот момент, когда Израиль готовил свои войска к наземному наступлению в отместку за беспрецедентные атаки, которым подверглись боевики, расстреливавшие мужчин, женщин и детей и захватывавшие заложников.

"Так много людей уже погибло. Пожалуйста, не надо больше проливать невинную кровь ни на Святой Земле, ни в Украине, ни где-либо еще. Хватит! Войны - это всегда поражение, всегда", - заявил понтифик. 

Франциск также призвал молиться, чтобы противостоять "дьявольской силе ненависти, терроризма и войны", и призвал верующих всего мира присоединиться к католикам на Святой Земле в день поста и молитвы за мир во вторник.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, в свою очередь, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии отметило планы уничтожить ХАМАС.

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Сектор ГазаПапа римский