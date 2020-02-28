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Папа Римський захворів після зустрічі з парафіянами в респіраторних масках

Новини » В світі     28.02.2020 - 11:19
Папа Римський захворів після зустрічі з парафіянами в респіраторних масках
Фото: Папа Римський на зустрічі з парафіянами (elmundo.com.do)

Представник Ватикану заявив, що у Папи "легке нездужання"

Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту через хворобу. Про це заявив представник Ватикану Маттео Бруні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Кілька днів тому понтифік тісно спілкувався з багатотисячним натовпом віруючих в італійському місті Барі. Серед парафіян було багато людей в респіраторних масках.

"Сьогодні вранці понтифік не відправився в базиліку Святого Іоанна Латеранського для покаянної меси з римським духовенством. Через легке нездужання він вважав за краще залишитися біля Сант-Марта. Інші обов'язки виконуються регулярно", - заявили у Ватикані.

При цьому там відмовилися відповідати на питання, чи проходив Папа Римський тест на коронавірус.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в Італії заразилися майже 700 осіб. Відомо про 17 смертельних випадків. Всього в європейському регіоні зафіксовано понад 800 випадків інфікування вірусом.

Також нагадаємо, що РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах Європи.

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Новини України ІталіяПапа РимськийКоронавірус
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