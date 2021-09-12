Папа Римский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем

Понтифик провел встречу во время визита в венгерскую столицу Будапешт.

"Центральным событием первого этапа 34-го Апостольского путешествия Папы Франциска стала Святая Месса на площади Героев Будапешта, завершившая 52-й Международный Великий Пост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Папа Римский также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером, премьер-министром Виктором Орбаном, с епископами Венгрии. Были у него запланированы встречи и с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.

Перед началом Святой Мессы глава Ватикана проехал на панорамном авто между секторами с паломниками на площади и прилегающих улицах, приветствуя и благословляя их.

Площадь была украшена флагами, включая и украинские.