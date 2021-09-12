Папа Римський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Понтифік провів зустріч під час візиту в угорську столицю Будапешт.

"Центральною подією першого етапу 34-ї Апостольської подорожі Папи Франциска стала Свята Меса на площі Героїв Будапешту, що завершила 52-й Міжнародний Великий піст", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Папа Римський також зустрівся з президентом Угорщини Яношем Адером, прем'єр-міністром Віктором Орбаном, з єпископами Угорщини. Були у нього заплановані зустрічі і з представниками інших християнських конфесій і єврейських громад.

Перед початком Святої Меси глава Ватикану проїхав на панорамному авто між секторами з паломниками на площі і прилеглих вулицях, вітаючи і благословляючи їх.

Площа була прикрашена прапорами, включаючи і українські.