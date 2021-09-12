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Папа Римський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Автор: Анна Полисученко

Папа Римський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Також глава Римсько-католицької церкви провів Святу Месу на площі, де були присутні представники різних конфесій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Понтифік провів зустріч під час візиту в угорську столицю Будапешт.

"Центральною подією першого етапу 34-ї Апостольської подорожі Папи Франциска стала Свята Меса на площі Героїв Будапешту, що завершила 52-й Міжнародний Великий піст", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Папа Римський також зустрівся з президентом Угорщини Яношем Адером, прем'єр-міністром Віктором Орбаном, з єпископами Угорщини. Були у нього заплановані зустрічі і з представниками інших християнських конфесій і єврейських громад.

Перед початком Святої Меси глава Ватикану проїхав на панорамному авто між секторами з паломниками на площі і прилеглих вулицях, вітаючи і благословляючи їх.

Площа була прикрашена прапорами, включаючи і українські.

Раніше ми писали, що Папа Римський може зректися престолу найближчим часом.

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Папа римськийПатріарх Варфоломій